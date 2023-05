Velo-Teenager Selina Witzig – Das Publikum gibt ihr den Mut, sich gegen die Mobberinnen zu wehren Das Herz der jungen Thurgauerin schlägt für die Radrennbahn in Oerlikon. Dort gehört sie bereits zu den Publikumslieblingen – und hat sie gelernt, «die Ellbogen rauszustellen». Pia Wertheimer

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Mit 13 Jahren ist Selina Witzig auf der Bahn Schweizer Meisterin im Team geworden. Wir haben sie an diesem Tag auf der Rennbahn in Oerlikon getroffen. Video: Adrian Panholzer / Pia Wertheimer

Sie hatte sich so sehr auf diesen Tag gefreut. Und jetzt das! Am Dienstag sollte Selina Witzig auf der offenen Radrennbahn in Oerlikon endlich wieder in die Pedale treten. Doch ein Sturz hat der 14-Jährigen kurz vor dem Saisonauftakt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotz des lädierten Ellbogens wird sie an der Bande stehen, sofern das Wetter den Eröffnungsabend erlaubt. Zu ungeduldig ist sie, all die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zu treffen, die sie anfeuern – und damit nicht nur zu sportlichen Höchstleistungen antreiben. Ohne es zu wissen, haben sie Witzig damit auch Mut gemacht, sich gegen Mobbing zu wehren.