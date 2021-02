Analyse zum Anfang von Zürichs Velojahr – Das radikale Bekenntnis fehlt noch Die Velopläne 2021 für die Stadt Zürich sind gross – Velorouten und Partnerschaft stehen an. Doch der Start ist misslungen. Meinung Ev Manz

Noch ist die Stadt Zürich nicht bereit für die grossen Würfe in Sachen Velo. Foto: Urs Jaudas

Schnee und Kälte vertreiben derzeit manche Radelnde von den Strassen. In der Stadt Zürich ist Velofahren aber dennoch omnipräsent – zumindest in der Theorie. Bis Ende 2021 müssen die ersten fünf Kilometer der Veloschnellrouten auf dem Stadtgebiet verwirklicht sein. So forderten es die Initiative «Sichere Velorouten» und über 70 Prozent der Stadtbevölkerung, welche die Initiative Ende September angenommen hatten. Zudem ist «Sicheres Velofahren» Anlass für eine temporäre Städtepartnerschaft mit Graz (lesen Sie hier mehr dazu). Und die Velostrategie 2030 ist auch angekündigt. Für Antrieb wäre also gesorgt.