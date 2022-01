Tour de Suisse in Zürich – Das Radspektakel macht gleich mehrmals am See Halt

Tour de Suisse in Küsnacht – Das grosse Radspektakel macht Station auf der Forch Die Tour de Suisse kommt im Juni an den Zürichsee. Küsnacht wird nicht nur zweifacher Etappenort, sondern auch Startpunkt der nationalen Radrundfahrt sein. Christian Dietz-Saluz

Eine jubelnde Menge und Volksfeststimmung, als Grégory Rast vor neun Jahren die Tour-Etappe von Leuggern nach Meilen gewann. Archivfoto: Reto Schneider

Die Tour de Suisse, der grösste jährlich stattfindende Sportevent der Schweiz, kehrt zurück in die Region Zürichsee. Neun Jahre nach Meilen wird Küsnacht im Frühsommer Gastgeber der nationalen Radrundfahrt sein. Am Sonntag, 12. Juni, geht sie von dort aus auf ihre rund 1200 Kilometer und acht Tage lange Reise.

Die erste Etappe führt von der Forch über mehrere Runden Richtung Grüningen. Auch der Pfannenstiel soll Teil der publikumsnahen Strecke sein. Details gibt das Tour-Management in den nächsten Wochen bekannt. Küsnacht wird an diesem 12. Juni auch Zielort und tags darauf wiederum Startort sein. Dann zieht der Velotross nach Westen, um in Aesch (BL) den nächsten Etappenhalt einzulegen.