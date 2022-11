Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Das Rätsel der codierten Namen Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Es ist auch rätselhaft, wofür diese Zahlen stehen, die auf einer Glastür angebracht sind. Foto: Jörg Sarbach (Keystone)

In der Folge 287 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von codierten Namen. Bei der zweiten geht es um Quersummen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Die codierten Namen

Leon und Noel codierten jeweils ihren Vornamen mit einer vierstelligen Zahl, wobei die erste Ziffer ungleich 0 ist. Zwei verschiedene Buchstaben werden immer mit zwei verschiedenen Ziffern codiert, und ein und derselbe Buchstabe wird immer mit derselben Ziffer codiert.

Die Codes von NOEL und LEON sind beides gerade Zahlen. LEON ist durch 7 teilbar und die Zahl, die der Summe aus LEON + NOEL entspricht, ist durch 13 teilbar.

Wie lautet der Code LEON, bestehend aus der grössten möglichen vierstelligen Zahl?

Quersummen

Bestimmen Sie die kleinste natürliche Zahl, die als Summe von 5 verschiedenen natürlichen Zahlen dargestellt werden kann, die alle die gleiche Quersumme besitzen.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

