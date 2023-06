Bitte, bitte nicht: Aufgedrängte Intimität ist unsensibel. Foto: Alamy Stock Photo

Das Merkwürdigste daran ist, dass die Männer es nicht zu bemerken scheinen. Oder es sie zumindest nicht stört. Vielleicht denken sie gar, es sei sexy, weil sie Haut zeigen, männliche Gedankengänge sind mitunter seltsamer Natur.

Fest steht nur, dass man ihnen gerade wieder allenthalben begegnet, den Männern, deren Hosenbund am Hinterteil nach unten rutscht, sobald sie sitzen, sich bücken oder Velo fahren. Sie präsentieren der Welt ihre Pospalte und finden nichts dabei.

Für alle anderen tun sich, nun ja, Abgründe auf. So eine Pospalte mag vom Wesen her genderneutral sein, sie einem so ungefragt entgegenzustrecken, ist trotzdem unsensibel. Too much information, zu viel aufgedrängte Intimität.

Stoische Männer

Man würde denken, dass die Männer ihren Fauxpas bemerken müssten, dass es doch unangenehm reinzieht, wenn der Hosenbund, der hinuntergerutschte, die Hälfte des Gesässes freilegt.

Nichts da. Die sitzen einen ganzen Abend lang im Gartenrestaurant und präsentieren der Umgebung ungerührt dieses Décolleté en arrière. Jedes Mal, wenn man von den Penne all’arrabbiata aufsieht, hockt da diese Pospalte. Es ist wirklich ungut, ausgerechnet beim Essen jene Körperstelle dauerentblösst vor Augen zu haben.

Irgendwann sieht man vor lauter Wie-bei-einem-Unfall-kann-man-nicht-wegsehen-Grusel sogar Haare, wo womöglich gar keine sind.

Aber man kommt nicht dagegen an, derart dominant ist diese Pospalte, auch, weil sie in der Regel bleich hervorleuchtet. Und verblüffend oft liegt eine ausgeprägte Problematik mit Hautunreinheiten vor. Irgendwann sieht man vor lauter Wie-bei-einem-Unfall-kann-man-nicht-wegsehen-Grusel sogar Haare, wo womöglich gar keine sind. Man bringt beim besten Willen keinen Bissen mehr runter.

Wobei man fairerweise sagen muss: Es gibt auch den umsichtigen Mann, der um die mangelnde Popularität der maskulinen Pospalte weiss. Er greift zu Präventionsmassnahmen und zieht die Unterhose hoch, sicherheitshalber gleich bis zur Taille. Sehr rücksichtsvoll.

Löcher in der Unterhose

Aber auch nicht ohne Tücken. Da fährt man dann auf dem Velo zwar keiner Pospalte hinterher. Dafür minutenlang einem gräulich-verblichenen Stück Stoff mit Boiseli und Löchern entlang des Gummizugs.

Es steht wirklich schlecht um die männliche Unterhosensituation, und der Sommer hat gerade erst begonnen.

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Bettina Weber ist Autorin der SonntagsZeitung und schreibt über gesellschaftspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.