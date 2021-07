Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Das Rätselhafte 2021 Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Kinder malen mit Wunderkerzen das neue Jahr in den Nachthimmel. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

In der Folge 237 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von der Jahreszahl 2021, die andere von ungeraden Zahlen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das rätselhafte 2021

Auf wie viele verschiedene Arten lässt sich 2021 als Summe mehrerer aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen darstellen?

Ungerade Zahlen gesucht

Man finde alle ungeraden natürlichen Zahlen grösser als 500, aber kleiner als 1000, bei denen die Summe der letzten Ziffern aller Teiler (einschliesslich 1 und der Zahl selbst) gleich 33 ist.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.



Fehler gefunden?Jetzt melden.