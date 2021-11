Interview mit dem TUI-Chef – «Das Reisegeschäft ist kurzfristiger als früher» TUI-Schweiz CEO Philipp von Czapiewski über besonders gefragte Destinationen, neue Kundenbedürfnisse und alte Sonne-Strand-Muster. Christoph Ammann

TUI-Schweiz-Chef Philipp von Czapiewski rechnet damit, dass sein Unternehmen im laufenden Wintergeschäft auf höchstens 70 Prozent im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau kommt. Gregor Waser / Travelnews

Als Philipp von Czapiewski am 1. März 2020 seinen Posten als neuer Chef von TUI Schweiz antrat, stürzte Corona das globale Reisegeschäft gerade in eine epochale Krise, die immer noch nicht ganz ausgestanden ist. Bei einem Ausflug nach Zypern gibt sich der 37-jährige Deutsche gedämpft optimistisch – vor Augen den im Mai 2021 eröffneten Robinson-Club, der in der Nachsaison komplett ausgebucht ist.

Haben die Schweizerinnen und Schweizer das Reisen wiederentdeckt? Wir steigern momentan die Buchungen von Woche zu Woche, sie liegen teils sogar über den Zahlen von vor der Krise. Aber unterm Strich sind wir immer noch im Rückstand, ich schätze, dass wir im laufenden Wintergeschäft auf maximal 70 Prozent im Vergleich zum Vorkrisen-Niveau kommen.

Einer der aktuellen TUI-Renner bei den Ferndestinationen: Die Dominikanische Republik. Foto: Getty Images

Welche Destinationen ziehen im Winter 21/22 am meisten? Auf der Mittelstrecke Ägypten und die Kanarischen Inseln, wichtig sind für uns auch die Kapverden, weil TUI dort in eigene Hotelkonzepte investiert hat. Bei den Ferndestinationen sind die Karibik, vor allem die Dom Rep, der Indische Ozean mit den sehr gefragten Malediven und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai die Renner.

Von welchem Reiseziel hätten Sie mehr erwartet? Die Nachfrage hängt natürlich davon ab, ob ein Land seine Grenzen für Touristen wieder öffnet. Von Thailand hätte ich erhofft, dass es schon früher Klarheit zum Restart gegeben hätte. Thailand ist eine sehr wichtige Winterdestination, nun freuen wir uns, dass es dort wieder losgeht.

TUI wird vor allem als Spezialist für Badeferien wahrgenommen, fühlen Sie sich unterschätzt? Wir sind in der Tat ein Generalist, unser riesiges Portfolio werden wir noch ausbauen und besser kommunizieren, zum Beispiel mittels neuen Markenauftritts.

«In der Vergangenheit fokussierten wir uns in der Aussendarstellung auf Sonne und Strand, nun zeigen wir auch Motive mit Outdooraktivitäten in den Bergen, Camperferien oder kulturellen Highlights.»

Was wird neu? In der Vergangenheit fokussierten wir uns in der Aussendarstellung tatsächlich auf Sonne und Strand, nun zeigen wir auch Motive mit Outdooraktivitäten in den Bergen, Camperferien oder kulturellen Highlights. Die Erlebnisse während einer Reise werden immer wichtiger, der neue Markenauftritt transportiert diese Emotionen.

Werbebotschaften können trügen: Wie spürt der Gast den neuen Geist? Wir haben vor einigen Jahren die digitale Plattform Musement gekauft und adaptiert. Sie bietet weltweit 55'000 Aktivitäten, auch von kleinen Anbietern, die man bei uns buchen kann. Hier auf Zypern können wir über die TUI-App für morgen etwa eine Highlight-Tour buchen oder Exkursionen in eine Halloumi-Käserei oder zu Museen und antiken Stätten. Oder wir engagieren uns bei einer nachhaltigen Strandreinigungsaktion.

Wie viele TUI-Kunden buchen heute online? Der Mix der Buchungen, ob in unseren eigenen TUI-Filialen, in anderen Reisebüros sowie über digitale Wege, ist in etwa ausgeglichen. Die digitale Interaktion mit den Kunden ist während Corona stark gewachsen.

Was hat sich in der Krise im Dialog zwischen Reiseanbieter und Kundschaft sonst noch geändert? Wir spürten eine stärkere Nachfrage nach Beratung. Man kann auf unserer Website schon länger Termine anfragen für Videoberatungsgespräche, oder man kann mit Beraterinnen und Beratern chatten. Wir haben während der Pandemie unsere App weiterentwickelt, die den Gästen in den Zielgebieten alle möglichen Infos liefert und auch kurzfristige Buchungen von Ausflügen und Aktivitäten ermöglicht.

Tun sich die Leute Corona-bedingt immer noch schwer, längerfristig eine Reise zu buchen? Das Geschäft ist tatsächlich kurzfristiger als früher. Kürzlich haben wir einen Flex-Tarif lanciert: Bei einer Buchung ab 2500 Franken erhält man für 49 Franken Zuschlag die Möglichkeit, die Reise bis 15 Tage vor dem Start zu annullieren. Das gilt für Pauschalen mit Charterflügen und für Einzelhotels, bei Pauschalreisen mit Linienflügen sind es 29 Tage.

Wird das Reisen langfristig teurer? Ich erwarte eine stabile Preisentwicklung. Im kommenden Sommer dürften wir ein Gleichgewicht haben zwischen stärkerer Nachfrage und mehr offenen Destinationen und grösseren Volumina im Flugbereich.

Badeferiensommer 22: Rechnen Sie mit neuen Destinationen? Nein, aber als TUI werden wir das Portfolio in den Destinationen laufend ausbauen und zum Beispiel um weitere eigene Hotelkonzepte ergänzen. Hier auf Zypern haben wir nun neu einen Robinson-Club mit 330 Zimmern, und ich rechne zum Beispiel auch damit, dass die Destination Kroatien an Bedeutung gewinnen wird.

Philipp von Czapiewski erwartet für den Sommer 2022, dass Kroatien – im Bild Dubrovnik – ­als Feriendestination zulegt. Foto: Getty

Bleibt TUI in der Schweiz präsent? Ja, TUI Schweiz ist als schlanke Vermarktungsorganisation aufgestellt, daran wird sich nichts ändern. Momentan arbeiten rund 370 Leute bei uns, in den 53 Reisebüros und im Zürcher Hauptquartier. Vor der Krise waren es 8 TUI-Filialen und 70 Vollzeitstellen mehr.

Wann wird TUI Suisse wieder schwarze Zahlen schreiben? Ich gehe davon aus, dass es im neuen, eben gestarteten Geschäftsjahr wieder der Fall sein wird.

