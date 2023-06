Old Inn in der Enge – Das Resultat einer dreitägigen Völlerei Im altehrwürdigen Gebäude unweit des Bahnhofs Enge bietet ein Gastrotrio Pubfood an, mit einem einzigen Anspruch: Köstlich muss er sein. Emil Bischofberger

Die Gemeinsamkeit der Old-Inn-Speisen: Eine grosse Portion «Njam!» Foto: Silas Zindel

Am Schluss des Mittagessens ist der Bauch voll und der Kopf ebenfalls: Voller Eindrücke geht es zurück zum Arbeitsplatz. So ist das, wenn man zum Lunch das Old Inn aufsucht.