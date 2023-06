Der Ruf des international renommierten Hilfswerks hat zuletzt stark gelitten: Ein Spielzeugauto des Schweizerischen Roten Kreuzes haftet an der Oberfläche eines Globus. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Es herrscht ein brutaler Krieg in der Ukraine. Im Sudan sind Hunderttausende Menschen in Not. Malawi leidet unter dem schlimmsten Choleraausbruch seit 20 Jahren.

Doch das grösste Schweizer Hilfswerk SRK, das für die Menschen in Not da ist, beschäftigt sich seit Monaten primär mit sich selbst. Nach monatelangem internem Machtkampf gab die Präsidentin Barbara Schmid-Federer nun am Freitag ihren sofortigen Rücktritt bekannt.

Sie begründet den Schritt mit gesundheitlichen Problemen. Er habe nichts zu tun mit dem letzte Woche erschienenen externen Untersuchungsbericht, in dem ihr «wenig Eignung und Willen zur Führung» und «fehlenden Mut, sich herausfordernden oder unbequemen Situationen zu stellen» vorgeworfen wird.

«Die vergangenen Monate waren für mich intensiv und belastend»: Barbara Schmid-Federer tritt als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) per sofort zurück. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die ehemalige CVP-Nationalrätin will also nicht die Verantwortung übernehmen für die Krise, die das älteste Schweizer Hilfswerk seit dem abrupten Rauswurf des Direktors letzten Dezember überschattet. Als Präsidentin trägt sie gemäss SRK-Statuten die oberste Verantwortung über die Geschäftsstelle und war damit die direkte Vorgesetzte des Direktors. Wie der Bericht zeigt, hat sie sich nicht an das Personalreglement und gewisse SRK-Werte gehalten.

Doch es wäre zu kurz gegriffen, ihr allein die Schuld zu geben. Schliesslich stammten die Anträge zur Absetzung von Direktor Markus Mader von anderen Mitgliedern des Rotkreuzrats. Sechs stimmten dafür, die anderen vier traten aus Protest noch am gleichen Tag zurück.

Das darf einer Organisation, die jährlich 30 Millionen von Bund und Kantonen erhält und teilweise das Doppelte an Spenden, nicht passieren.

Wie die externen Prüfer im Bericht schreiben, hätten die Verbliebenen auch im Nachgang keine Bereitschaft gezeigt, «die Verantwortung für den Abberufungsentscheid zu übernehmen». Die Art und Weise, wie es zur Abberufung kam, verletzte gemäss den Prüferinnen den SRK-Grundsatz der Menschlichkeit. Auch habe der Vorstand keine Risikoanalyse zu finanziellen und personellen Folgen gemacht.

Das darf einer Organisation, die jährlich 30 Millionen Franken von Bund und Kantonen erhält und teilweise das Doppelte an Spenden, nicht passieren.

Das Vertrauen in den Vorstand ist dahin. Das zeigen zahlreiche Gespräche mit Mitarbeitenden und Partnern des Roten Kreuzes. Es braucht einen Neustart – mit einer komplett neuen Führung.

Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens. Davor absolvierte sie das Förderprogramm für investigativen Journalismus beim Recherchedesk Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

Fehler gefunden?Jetzt melden.