Podcast zum Schweizer Fussball - Das sagen die Karten: FCZ und GC landen in Tabellenhälfte zwei

Podcast zum Schweizer Fussball – «Die Young Boys werden auf gar keinen Fall Meister» Die «Dritte Halbzeit» sagt die Schlusstabelle der Super League voraus. Und weil es unsere 100. Sendung ist, können Sie ein Essen mit uns gewinnen. Oder Socken. Oder eine Teilnahme an unserem Podcast. Florian Raz

Unser Fussball-Podcast jubiliert: 100 Folgen «Dritte Halbzeit». Dazu haben wir dank unserer treuen Hörerschaft die Millionen-Marke bei den Downloads geknackt. Das muss gefeiert werden! Wir tun das, indem wir jene belohnen, die wirklich wichtig sind: Sie – die Menschen, die uns jede Woche zuhören.

Zu gewinnen gibt es Auftritte bei uns in der Sendung, ein Nachtessen, Socken und Getränkeflaschen. Die Teilnahmebedingungen hören Sie in der aktuellen Sendung. Die ist die extralange Vorschau auf die Saison der Super League samt wie immer nicht ganz ernst gemeinter Prognose der Abschlusstabelle.

Die Young Boys als Meister haben wir gesetzt. Auch wenn sich der Basler Vertreter Tilman Pauls auf die Äste hinausbegibt und provokativ erklärt: «Die Young Boys werden auf keinen Fall Meister.»

Für den Rest der Tabelle haben wir unsere Karten befragt, weil die Teams unserer Meinung nach noch näher beieinander sein dürften als in der bereits sehr engen letzten Meisterschaft. Eng heisst hier natürlich: von Rang zwei bis Rang zehn. Was für und gegen die einzelnen Clubs spricht, hören Sie in unserer Sendung.

Die Tabelle gemäss unseren Karten

BSC Young Boys (im Podcast besprochen ab 06:14) FC Basel (24:24) FC Luzern (36:07) Servette (42:00) Lausanne (01:13:03) FC St. Gallen (01:07:33) FC Zürich (46:21) FC Lugano (01:16:29) Grasshoppers (53:28) FC Sion (01:01:03)

Mit diesen Karten haben wir die Tabelle der Super League vorausgesagt.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

