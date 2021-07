Personalproblem in der Armee – Das sagen Sicherheitspolitikerinnen zur Wehrpflicht für Frauen Frauen sollen dienstpflichtig werden, fordert der Dachverband der Offiziere, und der Bund bereitet dazu Varianten vor. Die Idee stösst auf Zustimmung, aber auch viel Ablehnung. Anielle Peterhans , Beni Gafner

Frauen im Militär – absehbare Pflicht oder weiterhin freiwilliger Dienst?

Foto: Urs Flüeler Keystone

Der Armee laufen die Soldaten weg. Die Lösung der Dachorganisation der Offiziere ist nun, dass auch Frauen obligatorisch in die Armee gehen sollen. «Es ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben», sagt der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), Stefan Holenstein, der «NZZ am Sonntag». «Wir sind der Überzeugung, dass die Armee nicht länger auf über 50 Prozent des Potenzials der Gesellschaft verzichten kann.» Was die Offiziere vorschlagen, ist auch im Verteidigungsdepartement in Prüfung. Mehrere Planungsvarianten beinhalten in irgendeiner Form Dienstpflichten für Frauen. Bekannt ist, dass Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) die Frauenförderung in der Armee besonders am Herzen liegt. Bis Ende Jahr will sie dem Bundesrat Änderungsmöglichkeiten zum heutigen Dienstpflichtmodell vorschlagen.