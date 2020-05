Angaben im Restaurant freiwillig

Die Schweiz arbeitet stark mit Eigenverantwortung, erklärt Berset, es gab in der Schweiz nur wenig Verbote, wie für Versammlungen, aber kein Ausgangsverbot und jetzt gebe es auch keine Maskenpflicht. Man mache Empfehlungen und Appelle an die Eigenverantwortung. Die Angabe von Name, Adresse und Telefonnummern in Restaurants sei freiwillig, betont Berset, aber um das Contact Tracing durchführen zu können sei es eben doch erwünscht, dass möglichst viele Personen ihre Angaben freiwillig angeben, damit mögliche Kontakte von Infizierten gefunden werden können.