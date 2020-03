Mehr schwere Fälle im Unispital – Das Schlimmste kommt erst Experten im Unispital Zürich sind der Krise stets voraus. Deshalb haben sie rechtzeitig Schutzmaterial eingekauft und räumen Stationen für Corona-Patienten frei. Susanne Anderegg

Infektiologe Hugo Sax warnt davor, die Abstandsregeln zu früh wieder zu lockern. Foto: PD

Als sich am Unispital zum ersten Mal zwei Dutzend Fachleute und Führungspersonen zur Corona-Sitzung trafen, ahnten die wenigsten Zürcherinnen und Zürcher, was nur wenige Wochen später auf sie zukommen würde. Doch das Unispital wollte vorbereitet sein auf das Virus, das in China grassierte. Oder, wie Infektiologe Hugo Sax sagt, «einen Schritt voraus». Seit jenem 27. Januar hat die Taskforce 47-mal getagt.