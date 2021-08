Kommentar zur Impf-Mobilisierung - Das Schnarchen der Beamten in der Jahrhundert-Krise

Eine Wurst mitsamt Mäscheli als Dankeschön fürs solidarische Impfen – was soll daran abschreckend sein? Foto: Getty

Der Trick, ein erwünschtes Verhalten mit einer Belohnung zu honorieren, ist uralt, aber gut, denn er haut verlässlich hin. Man wendet ihn bei der Kindererziehung an. Migros und Coop setzen bei Erwachsenen darauf, indem sie der Kundschaft durch Cumulus und Supercard Rabatte gewähren.

Auch der Staat nutzt ihn: Als Zückerchen dafür, dass die Steuern früh und auf einen Schlag bezahlt werden, gibts Skonto. Nicht viel, aber immerhin, und das erst noch, obwohl es sich dabei um eine Pflicht handelt, nicht um eine freiwillige Angelegenheit oder etwas, das besonderen Lobes bedürfte.

Aber ausgerechnet bei der Corona-Impfung und der seit eineinhalb Jahren andauernden Mega-Krise soll nun das Anreizsystem und damit das menschlichste aller Prinzipien nicht funktionieren. Sondern sich gar auf rätselhafte Weise ins Gegenteil verkehren. Das behauptete Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. In der Schweiz sei «diese Entschädigung durch den Staat – mit Franken oder Kuchen – doch etwas weniger wirksam als vielleicht anderswo», sagte er am Freitag gegenüber Radio SRF.

Jordi spielte auf die Aktion in Deutschland an, bei der eine Gratis-Bratwurst bekam, wer sich impfen liess – ein Grosserfolg, logisch. Michael Jordi ist aber der Meinung, hierzulande könnten sich die Menschen durch einen kostenlosen Cervelat «vom Staat gedrängt fühlen» und daher erst recht nicht impfen lassen.

Dieser «Das geht nicht, weil»-Reflex ist die Ausrede all jener, die sicherheitshalber lieber nichts wagen, weil sie so keine Verantwortung übernehmen müssen.

Während weitherum Einigkeit herrscht, dass die Impfquote dringend gesteigert werden muss, finden unsere kantonalen Behörden eine bestechend einfache Idee, die funktioniert – so sehr, dass auch die USA und Österreich ähnliche Angebote in Betracht ziehen –, nicht nachahmenswert. Offenbar ist es nicht einmal eine Krise dieses Ausmasses wert, unorthodoxe Ideen anzureissen und eigenhändig die Ärmel hochzukrempeln. Stattdessen setzt man darauf, dass «die Hausärztin oder der Firmenchef per Mundpropaganda» diesen Job übernehmen und den Impfunwilligen die Spritze schmackhaft machen.

Das nennt sich dann gemäss Generalsekretär Jordi «Mobilisierung von Bezugspersonen» und klingt so beamtig und schnarchig, dass man sich die durchschlagende Wirkung lebhaft vorstellen kann.

Dieser «Das geht nicht, weil»-Reflex, der auf eine tolle Idee folgt, ist ärgerlich. Und ein weitverbreitetes Übel, der Bremsklotz schlechthin und die Ausrede all jener, die sicherheitshalber lieber nichts wagen, weil sie so keine Verantwortung übernehmen müssen. Im konkreten Fall bestätigt er zudem das Klischee, wonach man es in den Amtsstuben schon nicht so hat mit der Innovation und dem Humor und der Kreativität, sondern selbst im Ernstfall lieber auf Langeweile setzt, weil man es einfach nicht besser kann.

Und dann schwingt da zu allem Elend auch noch ein Hauch von Arroganz und Realitätsferne mit. Dass eine Gratis-Bratwurst in Deutschland funktionieren soll, bei uns aber nicht, suggeriert, in der Schweiz sei man schlicht zu reich, um sich quasi mit einer geselligen Zwischenverpflegung hinter dem Ofen hervorlocken zu lassen. Dabei wird uns Jahr für Jahr kurz vor Weihnachten mit Nachdruck erklärt, Armut sei auch hierzulande sehr wohl existent, sie sei bloss nicht so sichtbar. Heisst: Da sind womöglich gar nicht wenige unter uns, die eine kostenlose Mahlzeit schätzen würden.

Es gibt also durchaus Gründe zur Annahme, dass ein charmantes Angebot, egal, ob in Naturalien oder in Gutscheinform, Schweizerinnen und Schweizer dazu bewegen könnte, sich impfen zu lassen.

Die Wurst kann ja vegan sein, daran soll es nicht liegen.



