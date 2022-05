Neuer Jet von Bombardier – «Das schnellste zivile Flugzeug seit der Concorde» Bombardier stellte diese Woche in Genf seinen neuen Business-Jet vor. Der Global 8000 ist das weltschnellste Geschäftsflugzeug und soll ab 2025 im Einsatz stehen. Sandro Oertli

Nonstop von Zürich nach Australien: Bombardier verspricht das Geschäftsflugzeug mit der grössten Reichweite der Welt. Foto: Bombardier

Das letzte Überschall-Passagierflugzeug hob vor fast 20 Jahren das letzte Mal ab. Zu bestaunen gibt es die Concorde heute nur noch in Museen. Sie galt als zu laut, zu dreckig und zu teuer. Mit neuen Technologien soll das Fliegen jenseits der Schallmauer nun effizienter werden. Seit der Concorde haben verschiedene Flugzeughersteller angekündigt, den «Nachfolger» des ersten Überschall-Passagierflugzeugs bauen zu wollen. Zum Beispiel will der amerikanische Flugzeughersteller Boom Technology mit seinem Flugzeug «Overture» Passagiere ab 2029 doppelt so schnell an ihr Reiseziel bringen. Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines hat schon 15 Exemplare bestellt.

An der European Business Aviation Convention & Exhibition in Genf stellte der kanadische Flugzeughersteller Bombardier seinen neuen Business-Jet Global 8000 vor. Das Unternehmen, das den Airbus A220 sowie die neuesten Züge der SBB baute, will das Passagierflugzeug 2025 in Betrieb nehmen. Es soll laut Bombardier «das schnellste Geschäftsflugzeug der Welt» werden und die grösste Reichweite haben.

Im Flugzeug haben bis zu 19 Passagiere Platz. Der Jet hat eine Reichweite von 14’800 Kilometern, was Direktflüge von der Schweiz nach Australien ermöglichen würde. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Mach 0,94 – rund 1150 Kilometer pro Stunde. Damit erreicht das Flugzeug die Schallgeschwindigkeit nicht. Laut dem Luftfahrtmagazin «Aerokurier» soll der Business-Jet 78 Millionen US-Dollar kosten.

Global 7500 knackt die Schallmauer

Im Mai 2021 erreichte der Vorgänger des neuen Jets, Global 7500, während eines Testflugs mehrfach eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 1,015, wie Bombardier erklärt, was über 1200 Kilometer pro Stunde entspricht. Das Flugzeug wurde während des Testflugs von einem Nasa-F/A-18-Jagdflugzeug begleitet und war das erste Transportflugzeug, das mit dem nachhaltigen Flugtreibstoff SAF Überschall flog.

Das sei ein wichtiger Schritt für den neuen Typ 8000. «Der Global 8000 nutzt die herausragenden Eigenschaften des Global-7500-Flugzeugs und bietet unseren Kunden ein Flaggschiff-Flugzeug einer neuen Ära», sagte Éric Martel, Präsident und CEO von Bombardier. Martel sprach in Genf ausserdem vom «schnellsten zivilen Flugzeug seit der Concorde», wie «Aerokurier» schreibt. Auch beim Komfort will das kanadische Unternehmen neue Massstäbe setzen. Mit einem speziellen Beleuchtungssystem soll dem Jetlag ein Ende gesetzt werden. Ausserdem sollen verbesserte Filter eine aussergewöhnlich gute Luftqualität im Flugzeug sicherstellen und neu entwickelte Sitze die von der Nasa entwickelte Zero-Gravity-Position ermöglichen. In dieser Sitzposition wird laut Bombardier der Druck auf den Rücken reduziert und die Gewichtsverteilung optimiert, was für eine bessere Durchblutung sorgen soll.

Es soll die gesündeste Kabine in der Branche sein: Ausgestattet mit einem Hepa-Filter in Krankenhausqualität. Foto: Bombardier

