Patrick Metzgers Wochenende - «Das Schöne ist, dass man alle Rituale über den Haufen werfen kann»

Patrick Metzger Infos einblenden

Der 29-Jährige wohnt in einer WG im Kreis 4. Jene, die Patrick Metzger aus dem Zürcher Nachtleben oder der Gastroszene kennen, nennen ihn Bär. Zusammen mit Ramon Wespe, Miklos Kündig und Miguel Castro leitet Metzger seit 2019 den Club Kauz. Am Wochenende vom 5. und 6. November feiert dieser sein achtjähriges Bestehen. Wenn er nicht im Kauz ist, so plant Metzger mit grosser Wahrscheinlichkeit ein neues Restaurantprojekt. Mit Freundinnen und Freunden bespielte er temporär das Restaurant Zum grünen Tal in Wipkingen und ab dem 11.11. das Spät an der Lagerstrasse 119. (lab)