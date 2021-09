Angst vor Impffolgen – Das Schreckgespenst Narkolepsie geht wieder um Die Schlaf-Wach-Störung dient vielen Skeptikern als Argument gegen eine Impfung – auch dank Til Schweigers kontroverser Aussage. Was hat es damit auf sich? Felix Straumann

Patientin im Schlaflabor: In der Schweiz sind über 2000 Personen von Narkolepsie betroffen. Foto: Donna E. Natale Planas (Getty Images)

So viel ist klar: Der aktuell viel diskutierte Anti-Corona-Film «Eine andere Freiheit» aus Österreich ist kein Beitrag zu einer sachlichen Diskussion über Impfungen bei Kindern. Die Kombination aus berechtigten Einwänden, Falschbehauptungen und überzeichneten Gefahren sorgte im deutschsprachigen Raum bis jetzt vor allem für massive Kritik und Verunsicherung beim Publikum.

Am meisten zu reden gibt der Auftritt von Til Schweiger. Der deutsche Schauspieler verkündet, dass seine Tochter an Narkolepsie leide, weil sie vor vielen Jahren gegen Schweinegrippe geimpft wurde. Sie sei wegen Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit in einem Hamburger Schlaflabor abgeklärt worden. «Irgendwann habe ich dann erfahren, dass dies im Zusammenhang mit dieser Impfung ...», sagt Schweiger, ohne den Satz zu beenden. «Das war für mich natürlich furchtbar.»