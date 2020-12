Alte Rasse gerettet – Das schwarze Alpenschwein ist zurück Landwirte am Hörnli züchten die einst verschwundene Nutztierrasse. Noch kommen nur ausgewählte Personen in den Genuss des exquisiten Fleisches. Susanne Anderegg

Der Eber drängt sich vor: Susanne und Christian Knaus füttern ihre Alpenschweine. Foto: Dominique Meienberg

Bella, Ursula und Ferdinand haben einen besonderen Auftrag: Sie helfen, eine neue Population ihrer Art – des schwarzen Alpenschweins – aufzubauen. Ihre Besitzer, die Zürcher Oberländer Landwirte Susanne und Christian Knaus, tun alles, damit das gelingt. Sie verwöhnen die drei geradezu. Als sie am Morgen zur Weide fahren, haben sie einen grossen Korb siliertes Gras im Kofferraum, dazu einen Kübel Apfeltrester mit Gerste und als Extra noch frisch gestochene Rüebli aus ihrem Garten.

Die Schweine stehen bereits am Zaun und grunzen in freudiger Erwartung der Leckerbissen. Susanne Knaus krault Ferdinand am Rücken. «Der hat schön zugenommen», sagt sie, «er ist ein richtiger Fettsack geworden.» Der Eber ist halt der Stärkste, er schnappt sich am meisten Futter. Danach kommt Bella und am Schluss Ursula. Sie ist eher klein und hat, anders als ihre Artgenossen, ein helles Fell.