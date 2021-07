Trennung von Heinz Günthardt – Das Schweizer Fernsehen schreibt Roger Federer ab Nach 36 Jahren muss der populäre Tenniskommentator Heinz Günthardt gehen. So demontiert sich SRF Sport in schwierigen Zeiten gleich selber. Meinung Simon Graf

Macht Roger Federer nach dieser Saison Schluss? Heinz Günthardt wird den Tennisstar ab 2022 nicht mehr interviewen. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Das ging aber schnell. Am vergangenen Mittwoch scheiterte Roger Federer im Viertelfinal seines 22. und vielleicht letzten Wimbledon, fünf Tage später gab SRF Sport die Trennung von Heinz Günthardt als Tennisexperten bekannt. Nach 36 Jahren.

Der Zürcher war 1985 erstmals am Mikrofon zu hören gewesen, als Martina Hingis und Roger Federer ihre ersten Schwünge mit dem Racket machten. Günthardt führte das TV-Publikum durch die goldene Ära des Schweizer Tennis mit 28 Grand-Slam-Titeln im Einzel. Tausende von Stunden kommentierte er für SRF, am US Open ist Mitte September Schluss.