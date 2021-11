Feministischer Comic von Liv Strömquist – Das Selfie als Protest Die weltbekannte Comiczeichnerin erzählt in «Im Spiegelsaal», was die sozialen Medien mit dem Schönheitsbegriff angerichtet haben. Die Zeichnungen sind entlarvend. Nora Zukker

Die Comics der studierten Politikwissenschafterin Liv Strömquist verkaufen sich weltweit. Foto: Emil Malmborg

Was machen Frauen auf Instagram? Sie schauen sich schöne, oft fremde und prominente Frauen an. Und statt dass man sagt: «Wow, was für ein Anblick!», wie man das bei einem Sonnenuntergang tut, denkt man: «So werde ich nie im Leben aussehen!» Schon hat man schlechte Laune und fühlt sich hässlich.

Das ging auch der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist so. Daraus ist ihr neues Werk «Im Spiegelsaal» entstanden, in dem sie durch die bestechende Form der Zeichnung aufzeigt, wie die sozialen Medien den Schönheitsbegriff verbogen haben. Strömquist nimmt uns mit auf eine Reise durch 2000 Jahre Kulturgeschichte. Elegant zitiert sie Philosophen, Historikerinnen oder Soziologinnen und stellt ihnen die Popkultur gegenüber.