Orchestra Baoab und die Worldmusic – Das senegalesische Tanzorchester und die Krux mit der Weltmusik Dass die Musik des Orchestra Baobab in die nicht unproblematische Schublade«Worldmusic» gesteckt wird, hat der Band geholfen, den Weg nach Europa zu finden. Am Donnerstag tritt sie im Moods auf. Sepinud Poorghadiri

Das Orchestra Baoab in Senegal im Jahre 2017. Foto: PD

In den besten Fällen ist Musik universell. Wenn sie frei ist von jeglicher Anbiederung und voll ist von Gefühl, dann haben rhythmisierte Tonabfolgen das Potenzial, jede und jeden abzuholen. Und zwar egal, aus welchem Landstrich diese Musik stammt oder wie neu oder alt sie klingt.



Die Musik des Orchestra Baobab, das bereits 1970 in einem vom damaligen senegalesischen Präsidenten frequentierten Club in Dakar gegründet wurde, hat diese Qualität. Es ist Weltmusik im besten Sinn: Durch die Zusammensetzung der Band und deren offene Rezeptoren kamen damals Einflüsse zusammen, die Spannung erzeugten: westafrikanische Griot-Musik, internationaler Pop, hitziges Nachtclubambiente – manchmal wirds schwitzig und funky – und übers Meer herübergeschwappte Rumba aus Kuba.