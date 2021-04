Sechseläuten selbst gemacht – Der Uri-Böögg ist tot, es lebe der Zürcher Bastel-Böögg Lukas Meier hat sich für den Auftritt seines Bööggs auf der Teufelsbrücke einiges einfallen lassen. Unsere Leserinnen und Leser stehen ihm in fast nichts nach. Hélène Arnet

Ein Böögg aus Schlieren. Hans Hoffmann inszenierte gleich noch die Sage mit Teufel und Ziege. Foto: PD

Unser Infografikteam hat als Trost dafür, dass der diesjährige Böögg Zürich den Rücken kehrte, einen Bastelbogen entworfen, der grossen Anklang fand. Manche Leserinnen und Leser haben sich aber zu Höherem berufen befunden und ohne Vorlage ihr eigenes Sechseläuten inszeniert. Wir zeigen einige dieser Selfmade-Bööggen.

Der offizielle Zürcher Bööggbauer Lukas Meier hatte an unserem Bastelbogen solche Freude, dass er anerbot, einige der Hobby-Bööggbauerinnen und -bauer nächstes Jahr zu sich in die Werkstatt einzuladen, um ihm beim Werken über die Schulter zu schauen. Wir liessen das Los sprechen und informieren jene, die uns ein Bild ihres Bööggs geschickt haben, in den nächsten Tagen per Mail, ob sie gewonnen haben oder nicht. (Wer sich mit dem Tod des Bööggs nicht abfinden will, kann sich hiermit einen neuen basteln.)