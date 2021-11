Verbrecher im Kino – Das sind die besten Ausbruchsfilme neben «Stürm» Ein Film erzählt vom Ausbrecherkönig Walter Stürm. Wir haben uns das Drama angesehen und dazu die besten Klassiker über Gefängnisausbrüche rausgesucht. Gregor Schenker

Als Spiesser verkleidet, entzieht sich Walter Stürm (Joel Basman) dem Zugriff der Behörden. Foto: Ascot Elite

Stürm

Drama von Oliver Rihs, CH 2020, 117 Min.

Anwältin Barbara Hug (Marie Leuenberger) besucht den Ausbrecherkönig Walter Stürm (Joel Basman) im Gefängnis. Sie teilt ihm mit, dass sein Vater gestorben ist. Mit ihrem Mitleid kann Stürm allerdings gar nichts anfangen. «Hören Sie auf, mich zu duzen. Unsere Beziehung ist rein geschäftlich.» Am Ende entzieht er ihr das Mandat. Als ihm jedoch die nächste Flucht gelingt, steht er wieder vor ihrer Haustür. «Dürfte ich Sie ein letztes Mal um Asyl bitten?»

«Stürm» stellt die langjährige, sehr wechselhafte Beziehung ins Zentrum, die den Ausbrecher und die Anwältin verbindet. Sie sieht in ihm eine revolutionäre Figur, ein Sprachrohr im Kampf gegen das verknöcherte Justizsystem der Schweiz. Er jedoch ist ein Egoist, der sich kein bisschen um Politik schert. Diese Dynamik macht den Film durchgehend spannend. Etwas unnötig ist bloss, dass die Filmemacher um Regisseur Oliver Rihs («Achtung, fertig, WK!») Hug und Stürm zwischendurch eine Liebesaffäre andichten.

Cool Hand Luke

Drama von Stuart Rosenberg, USA 1967, 123 Min.

Einer der coolsten Kino-Ausbrecher war Paul Newman in der Rolle eines Veteranen, der wegen Sachbeschädigung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wird. Er verschafft sich den Respekt seiner Mithäftlinge, legt sich mit den gnadenlosen Wärtern an und unternimmt bald den ersten Fluchtversuch. Fast ebenso cool wie Newman ist Clint Eastwood in «Escape from Alcatraz» (1979), der Verfilmung eines realen Ausbruchsversuchs von 1962. Eine Art Anti-«Cool Hand Luke» ist dagegen «The Shawshank Redemption»: Tim Robbins spielt den biederen Bankmanager Andy, der im Knast unten durch muss und einzig in Red (Morgan Freeman) einen Freund findet. Bis die Wärter Andys Wert als finanziellen Berater erkennen.

The Great Escape

Kriegsfilm von John Sturges, USA 1963, 172 Min.

Ein eigenes Unter-Genre sind Filme über die Flucht aus Kriegsgefangenschaft; der Klassiker dieser Gruppe ist «The Great Escape». Lose basierend auf einem wahren Fall, gehts um alliierte Kriegsgefangene, die 1944 aus einem Lager der Deutschen fliehen. Steve McQueen spielt einen amerikanischen Soldaten, der versucht, mit einem Motorrad die deutsch-schweizerische Grenze zu überqueren, die Wehrmacht auf den Fersen. McQueen bestand auf der Szene, um seine Fahrkünste vorführen zu können. Den Sprung über den Grenzzaun machte dann aber doch ein Stuntman. Ein thematischer Vorgänger des Films ist Jean Renoirs «La grande Illusion» (1937), der im Ersten Weltkrieg spielt und in dem französische Soldaten aus einem deutschen Lager entkommen. Zehn Jahre nach «The Great Escape» spielte McQueen die Titelfigur in «Papillon».

Down by Law

Drama von Jim Jarmusch, USA 1986, 107 Min.

Jack (John Lurie) und Zack (Tom Waits) landen, unschuldig verurteilt, zusammen in einer Zelle. Im Gegensatz zu den beiden hat der italienische Tourist Roberto (Roberto Benigni) tatsächlich ein Verbrecher begangen – er hat aus Versehen jemanden mit einer Billardkugel getötet. Nach und nach freunden sich die drei an. Schliesslich entdeckt Roberto einen Fluchtweg. Ein früher Film von Jim Jarmusch, gedreht in wunderschönem Schwarzweiss. Die beiden Hauptdarsteller John Lurie und Tom Waits sind von Haus aus eigentlich Musiker, und so hat der Film einen bemerkenswerten Soundtrack.

Escape from New York

Science-Fiction von John Carpenter, USA 1981, 99 Min.

Regisseur John Carpenter («Halloween») parodiert den Sicherheitswahn und das unmenschliche Haftsystem der USA: Im Jahr 1997 ist ganz Manhattan ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem die Häftlinge sich selbst überlassen werden. Genau dort stürzt Air Force One ab, mitsamt dem Präsidenten und einem Koffer mit Unterlagen, die einen Atomkrieg mit der Sowjetunion abwenden sollen. Der Gefängnisleiter verspricht dem verurteilten Ex-Soldaten Snake Plissken (Kurt Russell) die Freiheit – sofern er Präsident und Koffer aus New York holt. Weitere Ausbrecherfilme mit Science-Fiction-Motiven sind «Wedlock» (1991) mit Rutger Hauer und «Fortress» (1992) mit Christopher Lambert.

Chicken Run

Animationsfilm von Nick Park und Peter Lord, USA 2000, 81 Min.

Launiges Knetfiguren-Abenteuer der «Wallace & Gromit»-Macher mit zahlreichen Anspielungen auf das Genre des Ausbrecherfilms. Auf einer britischen Hühnerfarm unternimmt die Henne Ginger (Stimme: Julia Sawalha) immer neue, allerdings erfolglose Fluchtversuche. Eines Tages landet der amerikanische Gockel Rocky (Stimme: Mel Gibson) im Hühnerstall. Ginger unterliegt dem Missverständnis, der Hahn könne fliegen, und so sieht sie in ihm die letzte grosse Hoffnung, der tödlichen Pastetenmaschine zu entkommen, die die Bäuerin neu angeschafft hat.

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.