Filmtipps zu Halloween – Das sind die besten Filme für den Halloween-Abend Ein Geschäftsmann auf der Suche nach einer Frau, Kannibalismus oder ausserirdische Körperdiebe: Das sind die Horrorempfehlungen der Filmredaktion. Pascal Blum , Matthias Lerf , Gregor Schenker

Chris (Daniel Kaluuya) gerät an die Familie seiner Freundin. Szene aus «Get Out». Foto: Universal

Audition

Von Miike Takashi, Japan 1999, 115 Min.

Der Japaner Miike Takashi hat kürzlich seine hundertste Produktion veröffentlicht, viele seiner Werke sind blutig. Nie aber war sein Horror so hinterhältig wie in «Audition». Dabei würde man lange nicht vermuten, dass der Film überhaupt dem Gruselfach angehört: Zu Beginn geht es um einen Geschäftsmann, der eine neue Ehefrau sucht. Die findet er auch. Aber dann mündet diese «Audition» in ein unerhörtes Finale, grausig und doch doppelbödig. Wer es einmal gesehen hat, wird die Wortfolge «Kiri, kiri, kiri» nie vergessen. (ml)

Get Out

Von Jordan Peele, USA 2017, 104 Min.

In seinem Spielfilmdebüt treibt Regisseur Jordan Peele («Us») ein cleveres Spiel mit Genrezitaten und amerikanischen Befindlichkeiten. Da entpuppt sich Rassismus als wahrer Horror – aber nicht so, wie man denkt. Chris (Daniel Kaluuya) freut sich nicht sonderlich darauf, die Eltern seiner Freundin (Allison Williams) kennen zu lernen. Denn: Er ist schwarz, sie ist weiss. Tatsächlich geben sich die Eltern betont liberal, scheinen aber doch ein Problem mit Chris zu haben. Und weshalb verhalten sich die schwarzen Bediensteten so seltsam? (ggs)

Grave/Raw

Von Julia Ducornau, F 2016, 99 Min.

So lässt man sich den Coming-of-Age-Film doch gern gefallen: als erwachender kannibalistischer Trieb auf dem Uni-Campus. Als die älteren Semester die Tiermedizinstudentin Justine (Garance Marillier) dazu auffordern, zwecks Initiation rohe Kaninchenleber zu essen, verfällt die Vegetarierin einer neuen Lust: Fleisch in allen Formen. Ihre Schwester (Ella Rumpf), ebenfalls eine angehende Veterinärin, hütet allerdings ein eigenes Geheimnis.

Als Horrorkino bleibt das gut erträglich, denn letztlich erzählt die französische Regisseurin Julia Ducorneau («Titane») von der Entdeckung eines Begehrens aus weiblicher Sicht – nicht gerade parabelhaft, aber doch deutungsoffen und vor allem auf stilsicherste Art gruselig. (blu)

Halloween

Von John Carpenter, USA 1978, 91 Min.

Kein Halloween ohne «Halloween». John Carpenter inszenierte 1978 den Klassiker schlechthin, wir wissen schon: die schreiende Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence als unheimlicher Psychiater und der messerschwingende Mörder hinter seiner weissen Maske. Die Billigproduktion war die Geburtsstunde des Slasher-Genres, mit Fortsetzungen, Nachahmern und Neustarts. Im Moment läuft «Halloween Kills» im Kino, nächstes Jahr soll der offiziell dreizehnte Film der Reihe starten. Er heisst «Halloween Ends». Wers glaubt. (ml)

Invasion of the Body Snatchers

Von Philip Kaumfan, USA 1978, 115 Min.

Kommt Ihnen Ihr Partner oder Ihre Partnerin wie ausgewechselt vor? Möglicherweise liegt es daran, dass ausserirdische Organismen vom Menschenkörper Besitz ergriffen und ihn mit einem gefühllosen Klon ausgetauscht haben. Die Version von 1978 mit Donald Sutherland in der Hauptrolle lebt von der unheimlichen Stimmung des Nicht-mehr-Erkennens, und die Effekte sind nach wie vor gruselig. (blu)

Rosemary’s Baby

Von Roman Polanski, USA 1968, 137 Min.

Ein Film, der einen über den Abspann hinaus verfolgt – nicht zuletzt wegen der so eingängigen wie gespenstischen Titelmelodie, die Hauptdarstellerin Mia Farrow selbst singt. Sie spielt die junge Rosemary, die mit ihrem Mann (John Cassavetes) in eine neue Wohnung zieht. Und bald argwöhnt, dass mit den Nachbarn, die so freundlich wirken, etwas ganz und gar nicht stimmt. Aber ihr Verdacht wird als Einbildung einer hysterischen Schwangeren abgetan. Ein Paranoia-Thriller mit feministischen Untertönen. (ggs)

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. @GregorSchenker

