«Gault Millau» 2022 – Das sind die besten Zürcher Restaurants Trotz Corona kann die Stadtzürcher Gastroszene auf einen beachtlichen Jahrgang zurückblicken. Viele Newcomer konnten sich etablieren. Daniel Böniger Claudia Schmid

Jedes Jahr einen Punkt mehr: Stefan Jäckel, Küchenchef La Rôtisserie im Hotel Storchen, hat neu 17 «Gault Millau»-Punkte. Foto: PD

«Zürich setzt sich endgültig als Gourmetstadt Nummer 1 durch», heisst es in der Pressemitteilung für den Gastroführer «Gault Millau 2022», der gerade erschienen ist. Nicht grundlos, denn beachtliche 14 örtliche Restaurants konnten einen Punkt zulegen: In der Rôtisserie des Hotels Storchen kommt Stefan Jäckel neu auf 17 Punkte. Gandria, Igniv, Sushi Shin, Maison Manesse und die Neue Taverne, wo Nenad Mlinarevic die Zügel führt, kommen auf 16 Punkte. Sie stehen für einen sehr «hohen Grad an Kochkunst und Qualität».

Es gibt noch mehr Aufsteiger: Neu mit 15 Punkten bewertet werden vom «Gault Millau» auf Stadtzürcher Boden das Carlton an der Bahnhofstrasse, das Josef im Kreis 5 oder das Kle in Wiedikon, wo die vegan kochende Zizi Hattab seit 2020 erfolgreich die Kelle schwingt. Gleich zwei Mal zulegen konnte das Hotels La Réserve Eden au Lac mit seinen zwei Lokalen: 15 Punkte gehen neu an die Eden Kitchen & Bar, 14 an das peruanische Restaurant La Muña.