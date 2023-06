Wer wird neuer Bundesrat? – Das sind die Favoriten für die Berset-Nachfolge Nach dem Rücktritt des Welschfreiburgers Alain Berset schlägt die Stunde der Deutschschweizer SP-Männer. Aber bei den Grünen gibt es mögliche Kampfkandidaten. Markus Häfliger Fabian Renz

Alain Berset schreitet zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen, am 5. Mai 2023 in Bern. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Nach zwölf Jahren im Bundesrat ist Schluss: Der mit 51 Jahren jüngste und trotzdem amtsälteste Bundesrat hört per Ende Jahr auf. Bei der Gesamt­erneuerungs­wahl im Dezember tritt Alain Berset nicht mehr an.

Damit richtet sich der Blick auf mögliche Nachfolger. Und für einmal ist die männliche Form angebracht: Klar im Vorteil sind Männer aus der Deutschschweiz.

Dies aus zwei Gründen:

Erstens gibt es seit einem halben Jahr – was in der Schweizer Geschichte nur sehr selten vorkam – eine lateinische Mehrheit im Bundesrat. Drei Romands und ein Tessiner stehen drei Bundesrats­mitgliedern aus der Deutschschweiz gegenüber, obwohl rund 70 Prozent der Bevölkerung in der Deutschschweiz leben.

Zweitens wird der zweite SP-Sitz von einer Frau gehalten, der Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider, die im Dezember 2022 neu in die Regierung gewählt wurde.

Doch den Deutschschweizer SP-Männern könnte Konkurrenz entstehen, wenn die Grünen den SP-Sitz angreifen. Nach dem Rücktritt von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga verzichteten sie auf eine Kampfkandidatur. Ob sie dieses Mal erneut zurückstehen, ist derzeit offen. Bei den Wahlen 2019 erzielte die SP 16,8 Prozent Wähleranteil, die Grünen 13,2 Prozent. Damit wäre ein erster Bundesratssitz für die Grünen zumindest arithmetisch besser legitimiert als der zweite SP-Sitz.

Vor diesem Hintergrund sind dies die chancenreichsten Kandidaten:

Beat Jans, SP

Würde die Frage einer Kandidatur «sehr gründlich prüfen»: Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Beat Jans, 58 Jahre alt, ist seit 2021 Basler Regierungspräsident, davor sass er zehn Jahre im Nationalrat. Auf ihn könnte es hinauslaufen. Letztmals war Basel im Bundesrat mit Hans-Peter Tschudi vertreten – vor einem halben Jahrhundert. Die letzte Basler Kandidatur scheiterte im Dezember 2022, als Eva Herzog als Favoritin für die Nachfolge von Sommaruga antrat, dann aber gegen die Aussenseiterin Baume-Schneider unterlag.



Mit Jans wären auch die grossen Städte im Bundesrat wieder repräsentiert. Da sein Abschied aus Bern nicht lange zurückliegt, wird er nach den nationalen Wahlen vom Herbst immer noch über ein ansehnliches Netzwerk im Parlament verfügen.

Nach seinen Ambitionen gefragt, hielt Jans im Februar fest: «Alain Berset macht einen guten Job, und ich wünsche nicht, dass er zurücktritt. Sollte sich die Frage einer Kandidatur stellen, werde ich das sehr gründlich prüfen.» Tritt Jans an, ist er Topfavorit. Als Kandidat ist er «unverbraucht», und von den potenziellen Konkurrentinnen und Konkurrenten hat niemand ein besser passendes Profil.

Jon Pult, SP

Gehört zu den sozialdemokratischen Wortführern: Jon Pult, Nationalrat für den Kanton Graubünden. Foto: Keystone

Der Bündner Nationalrat gilt als eines der grössten Talente der SP, seit langem werden ihm Ambitionen nachgesagt. Jon Pult sass zwar nie in einer Exekutive, doch parteiintern hat er einen flotten Aufstieg hinter sich. Schon ein Jahr nach seinem Einzug ins Parlament machte ihn die SP Schweiz zum Vizepräsidenten; heute gehört er zu den sozialdemokratischen Wortführern.

Bundesrat zu werden, sei nicht sein Lebensziel, gab er Anfang Jahr der NZZ zu Protokoll. Aber «im Fall der Fälle» werde er sich viele Fragen stellen.

Daniel Jositsch, SP

Hat zuletzt viele Wählerinnen und Wähler verärgert: Daniel Jositsch, Ständerat von Zürich. Foto: Keystone

Es ist eine bittere Pointe für Daniel Jositsch. Als es im Dezember um die Nachfolge von Simonetta Sommaruga ging, lancierte der Zürcher Ständerat offensiv seine Kandidatur, war als Mann bei seiner Partei aber unerwünscht.

Das Geschlecht wäre bei der Berset-Nachfolge nun kein Problem mehr, und würde ihn die Fraktion aufs Ticket setzen, hätte er den Sieg fast auf sicher, da er im bürgerlichen Lager sehr respektiert ist. Doch Jositsch hat mit seinem Verhalten im Dezember so viele Genossinnen und Genossen verärgert, dass es mit einer Nominierung schwierig wird.

Cédric Wermuth, SP

Cédric Wermuth, Co-Parteipräsident der SP und Nationalrat. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Obwohl Cédric Wermuth erst 37 Jahre alt ist, sitzt er bereits seit zwölf Jahren im Nationalrat, seit knapp drei Jahren führt er zusammen mit Mattea Meyer die SP Schweiz.

Der amtierende Co-Präsident brächte damit die Erfahrung und auch das politische Gewicht mit, um selber zu kandidieren. Dass er als Parteichef seine Partei in einem Wahljahr im Stich lassen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich – auch wenn die Bundesratswahl erst nach der Parlamentswahl stattfinden wird.

Balthasar Glättli, Grüne

Balthasar Glättli, Parteipräsident Grüne Schweiz und Nationalrat. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Falls die Grünen sich zu einer Kampfkandidatur gegen die SP entscheiden sollten, wäre der amtierende Parteichef ein natürlicher Kandidat. Balthasar Glättli ist 51 Jahre alt und hat langjährige Erfahrung als Nationalrat, Fraktionschef und jetzt Parteipräsident. Seine Partnerin ist die SP-Nationalrätin Min Li Marti.

Mathias Zopfi, Grüne

Würde auch bürgerliche Stimmen holen: Mathias Zopfi, Glarner Ständerat. Foto: Keystone

Schon 2019 schaffte Mathias Zopfi eine Überraschung, als er im Kanton Glarus der SVP den Ständeratssitz abjagte. Wiederholt er die Sensation im Dezember in der Bundesratswahl und holt für die Grünen den ersten Sitz in der Landesregierung?

In seinen ersten drei Jahren im Bundeshaus gehörte der 39-jährige Rechtsanwalt nicht zu den ganz lauten Stimmen, war aber in zahlreichen Debatten engagiert. Er etablierte sich als grüner Pragmatiker, der in gewissen Themen auch eher bürgerliche Positionen vertritt.

Würde er für die Grünen antreten, wäre Zopfi ein Kandidat, der im Parlament auch bürgerliche Stimmen holen könnte.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01

