Open-Air-Kinos – Das sind die Freiluftkinos in Zürich Auch wenn das Wetter noch zu wünschen übrig lässt: Die Open-Air-Saison ist gestartet. Wir zeigen, wo Filme unter freiem Himmel laufen. Gregor Schenker

Das Xenix stellt die Leinwand draussen auf: Open-Air-Kino auf dem Kanzleiareal. Dagmar Lorenz, Zürich/zvg

Open Air Cinema

Do 18.6. bis So 2.8., Baur au Lac.

Im Park des Baur au Lac findet dieses Jahr erstmals ein Open Air statt. Das Spezielle daran: Das Publikum hört den Film über kabellose Kopfhörer. Und zur Verpflegung gibts unter anderem Hotdogs mit Trüffelmayonnaise. Bei leichtem Regen werden Regencapes verteilt, bei schlechtem Wetter fallen die Vorführungen aus. Filmbeginn jeweils ca. 21 Uhr.

Baur au Lac. Das Programm wird nach und nach hochgeschaltet.

Film am See

Do 2.7. bis Do 27.8., Rote Fabrik

Neben dem Xenix-Open-Air das älteste Freiluftkino der Stadt, seit 1984 existiert es schon. Jeweils am Donnerstag zeigt die Rote Fabrik Filme zum Thema «All You Need is Love». Bei schlechtem Wetter laufen die Filme im Trockenen. Wegen Corona sind Reservationen obligatorisch (ab dem 25.6.). Filmbeginn im Juli 21.30 Uhr, im August 21 Uhr.

Rote Fabrik

Xenix-Open-Air

Fr 10.7. bis Fr 14.8., Kanzleiareal.

Neben dem Film am See die Oma der Open-Air-Kinos in Zürich – sowohl die Rote Fabrik als auch das Xenix feiern dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Beim Xenix dreht sich das Programm um Reisen in fremde Länder und fremde Zeiten – ein Ersatz für all die wirklichen Reisen, die wegen Corona nur eingeschränkt möglich sind. Bei schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Saal statt. Auskunft gibt jeweils die Homepage.

Xenix. Programm geht demnächst online

Aufgrund der Corona-Krise wurden mehrere Open-Air-Kinos abgesagt, und bei einigen ist die Durchführung noch offen. Wir aktualisieren laufend die Liste der Freiluftkinos, die stattfinden.