Umstrittene Wolkenkratzer – Das sind die neuen Hochhausregeln für Zürich Die Stadt Zürich verschärft ihre Hochhausrichtlinien. Neu gibt es drei nach Höhen abgestufte Gebiete und strengere Auflagen für Bauherren. 250-Meter-Türme bleiben möglich. Martin Huber

Ab in die Vertikale: Hochhäuser wie die Vulcano-Türme in Altstetten werden die Zürcher Skyline vermehrt prägen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wie und wo soll Zürich in die Höhe wachsen? Das legen die neuen Hochhausrichtlinien fest, welche das Hochbaudepartement von Stadtrat André Odermatt derzeit erarbeitet. Die jetzigen Richtlinien stammen von 2001. Nun will sie die Stadt auf den Siedlungsrichtplan abstimmen und mit Blick auf Herausforderungen in den Bereichen Ökologie, Netto-null-Ziel, Freiräume und preisgünstiger Wohnraum aktualisieren.