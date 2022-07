Zürcher Gelati-Newcomer – Das sind die neusten Glace-Kreationen in der Stadt Vegan ist bei den jüngsten Eisproduzentinnen und -produzenten schon fast der Normalfall. Ungewöhnlicher sind dagegen Sandwich- und Sternzeichenkreationen. Claudia Schmid Emil Bischofberger

In Oerlikon gibt es die Glace von Gelatico Cosmic Ice vom Stand, in der übrigen Stadt ist sie mit Kübeli präsent. Foto: PD

Mit der Glace geschieht in Zürich gerade, was auch mit Schokolade, Bier oder Brot passiert: Immer mehr einheimische Kleinproduzentinnen und -produzenten spezialisieren sich auf hausgemachte Sorten, meist aus lokalen Zutaten, die man nicht an jeder Ecke findet. Das hat zur Folge, dass es nicht nur immer mehr Gelaterias gibt, sondern auch immer mehr Sorten aus Manufakturen, die in kleinen Läden oder temporären Pop-ups vertrieben werden. Unsere Übersicht mit den Neuzugängen der Saison.