Zürcher Lockdown-Gastronomie – Das sind die perfekten Orte für gute Take-away-Verpflegung Das erstbeste Bänkli ist nicht gut genug! Wir haben schöne Plätze, Brücken oder Pärke ausfindig gemacht, die sich in der Nähe empfehlenswerter Imbisse befinden. Claudia Schmid

Essen mit Blick auf die Gleise: In der Nähe des Negrellistegs findet man viele Gerichte zum Mitnehmen. Foto: Moira Jurt

Diese Szene spielt sich mittags bei schönem Wetter derzeit öfters ab: Berufstätige sitzen am Boden oder auf einem Mäuerchen in der Nähe eines Lokals, das Essen zum Mitnehmen anbietet. Dort, an einem Unort direkt an einer Strasse, essen sie hektisch eine Pizza direkt aus der Schachtel oder ein Curry aus einem Plastikbehälter.

Es geht stilvoller. Zürich ist eine so schöne Stadt – da ist es schlicht zu schade, sich zum Essen irgendwo niederzulassen. Jetzt, wo es wärmer ist und der öffentliche Raum bei geschlossenen Gartenbeizen wichtiger ist denn je, lohnt es sich, eine Picknickdecke einzupacken und schöne Orte anzupeilen. Sei es für einen Zmittag mit einer Kollegin, ein Date am Abend oder für einen Znacht mit Freunden.