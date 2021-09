Verrückte Pläne im Zoo – Spazieren Zürcher Zoobesucher bald mitten durchs Meer? Der neue Direktor hat in den kommenden Jahren einiges vor. Geplant sind riesige Volieren, Regenwälder, und sogar ein Meer soll dereinst auf dem Zürichberg wogen – die Bilder. Liliane Minor

Als würde man zwischen den Pinguinen schwimmen: Der Unterwassertunnel in der Küstenanlage. Visualisierung: Zoo Zürich

Severin Dressen hat einen Traum. Er will am Zürichberg ein Meer bauen, in dem sich Pinguine und Seelöwen tummeln. «Sie werden das Geräusch der Wellen hören und denken: Jetzt haben wir ein Meer am Zürichberg», sagte Dressen am Mittwoch vor den Medien.

Bis es so weit ist, wird es noch dauern. Denn der Zoodirektor hat in den nächsten Jahren eine ganze Reihe ambitionierter Bauprojekte in der Pipeline, die das Gesicht des Zoos erneut stark verändern werden. Das sind die wichtigsten:

Naturschutzzentrum mit Grossleinwand

Schon in knapp zwei Jahren, zum 20-Jahr-Jubiläum des Masoala-Regenwalds, wird im Anbau der Masoala-Halle, neben dem Restaurant, ein Naturschutzzentrum mit Rundumleinwand eröffnet. Dort will der Zoo seine Naturschutzprojekte präsentieren. Weltweit unterstützt der Zoo acht Programme mit jährlich insgesamt 1,8 Millionen Franken, die aus Spendengeldern und dem Gewinn von Restaurant und Shop stammen. Das wichtigste Projekt ist bis heute der Masoala-Nationalpark in Madagaskar. Laut Dressen arbeitet der Zoo nun an einer neuen Naturschutzstrategie.