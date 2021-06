Impfempfehlung für Jugendliche – Das sind die wichtigsten Antworten zur Corona-Impfung für Teenager Die Impfkommission empfiehlt die Impfung jetzt neu für 12- bis 15-Jährige. Warum sollen sich Jugendliche impfen lassen? Ist für sie die Impfung sicher? Und was ist mit den Nebenwirkungen? Edgar Schuler

Die Corona-Impfung wird ab sofort auch für Jugendliche empfohlen. Für die konkrete Umsetzung sind die Kantone zuständig. Foto: Andrea Alexandru (AP)

Wie bei den Erwachsenen ab 16 Jahren empfiehlt die Impfkommission die Corona-Impfung nun für alle 12- bis 15-Jährigen, die sich impfen lassen wollen. Für Teenager und ihre Eltern stellen sich damit viele Fragen. Unsere Antworten beruhen auf den Informationen des Bundesamts für Gesundheit und der Impfkommission sowie auf Auskünften von Christoph Aebi. Er ist Kinderinfektiologe am Inselspital Bern und Mitglied der Impfkommission.

Wie lautet die Impfempfehlung genau?

Die Empfehlung zur Impfung gilt für alle Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren, sofern sie oder ihre Eltern das wollen, um einen Schutz vor der Infektion zu haben. Besonders empfohlen wird die Impfung Jugendlichen, die wegen einer chronischen Erkrankung bereits stark beeinträchtigt sind und möglichst jede zusätzliche Infektion verhindern möchten. Als «wertvoll» bezeichnet die Impfkommission die Impfung zudem für jene, die mit einer immungeschwächten Person zusammenleben.

Christoph Berger, Präsident der Impfkommission, sagt, dass die Jugendlichen mit ihren Eltern oder anderen Vertrauenspersonen das Für und Wider einer Impfung besprechen sollen.

Die Schweizer Impfkommission liegt damit ziemlich genau auf der Linie ihres deutschen Pendants, das ebenfalls keine starke Impfempfehlung für Jugendliche ausgesprochen hat. Der Grund: Kinder und Jugendliche haben nur ein geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die meisten Infektionen verlaufen symptomlos oder mild.

Der Experte Infos einblenden Christoph Aebi ist Kinderarzt und Infektiologe. Er ist Chefarzt der Universitätsklinik für Kinderheilkunde am Inselspital. Als Professor an der Universität Bern leitet er eine Forschungsgruppe, die sich mit schweren Infektionskrankheiten bei Kindern befasst. Zudem ist Aebi Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Foto: zvg

Sind die Risiken einer Covid-Erkrankung bei gesunden Jugendlichen also kleiner als die Impfrisiken?

«Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist das Gegenteil der Fall. Es ist anzunehmen, dass sich die Sicherheit des Impfstoffs mit mehr Daten erhärten wird, während das seltene, aber relevante Risiko für das gefährliche PIMS-Syndrom bleibt, solange das Virus weiter zirkuliert», sagt Christoph Aebi.

Wie wirksam ist die Impfung bei Jugendlichen?

Für Jugendliche ab 12 Jahren ist in der Schweiz bis jetzt einzig der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen. Dieser Impfstoff zeigte in der klinischen Studie bei der untersuchten Altersgruppe eine Wirksamkeit von gegen 100 Prozent.

Was ist über die Nebenwirkungen der Impfung bei Jugendlichen bekannt?

Es gibt die üblichen kurzzeitigen Reaktionen. Sie sind in Häufigkeit und Intensität gleich wie bei jungen Erwachsenen. Am häufigsten treten Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Fieber oder Gelenkschmerzen auf. Die Nebenwirkungen dauern in der Regel ein bis drei Tage und können nach der zweiten Dosis ausgeprägter sein.

Gibt es langfristige Nebenwirkungen der Impfung?

Langfristige Nebenwirkungen seien durch die kleine Zulassungsstudie und den kurzen Beobachtungszeitraum «nicht hinreichend auszuschliessen», sagt der Chef der deutschen Impfkommission, Thomas Mertens. Aebi stimmt der Aussage seines Kollegen zu. «Deshalb wird eine Empfehlung nur für diejenigen gesunden Teenager ausgesprochen, die sich impfen lassen wollen. Das ist sinnvoll, weil die Sicherheitsdaten höchstwahrscheinlich so sein werden wie für junge Erwachsene. Swissmedic hat die Daten analysiert und den Impfstoff von Pfizer/Biontech als wirksam und sicher beurteilt und deshalb für Jugendliche zugelassen.»

Was ist mit der Herzerkrankung, die bei jungen Männern nach der Pfizer-Impfung festgestellt wurde?

Die Frage der Herzmuskelentzündung Myokarditis ist noch offen. Nach aktuellen Daten der zuständigen Stellen in den USA sind die 12- bis 15-Jährigen davon allerdings nicht betroffen. Eine leichte Häufung gibt es bei den 16- bis 24-Jährigen. Noch unklar ist, ob die Erkrankung tatsächlich durch die Impfung ausgelöst wird.

Geht es bei der Impfung um den Schutz der Jugendlichen selbst, oder geht es darum, eine möglichst hohe Impfrate zu erreichen?

Es gehe ausschliesslich um den Individualschutz, betont Impfkommissionsmitglied Christoph Aebi. Die 12- bis 15-Jährigen machen nur 4 Prozent der Bevölkerung aus. Auch bei hypothetischer hundertprozentiger Durchimpfung würde kein entscheidender Beitrag zur Herdenimmunität geleistet werden können.

Sollten wir die Jugendlichen mit der Impfung nicht vor allem vor Long Covid schützen?

Christoph Aebi sagt: «Das ist natürlich eine relevante Frage, aber es gibt keine verlässlichen Zahlen zur Häufigkeit von Long Covid bei Jugendlichen.» Der deutsche Epidemiologe Christian Drosten erwähnte kürzlich, 4,5 Prozent der in einer Studie befragten erkrankten Kinder und Jugendlichen hätten noch lange nach der Infektion mit Symptomen zu kämpfen gehabt. Hingegen hat die Ciao-Corona-Studie des Kantons Zürich die hohe Zahl nicht bestätig. Experte Aebi sagt: «Als Argument für eine starke Impfempfehlung reichen die Daten gegenwärtig nicht.»

Viele infizierte Kinder sind symptomlos und können das Virus unerkannt weitergeben. Ist das nicht ein Grund für eine generelle Kinderimpfung?

Die symptomlose Ansteckung sei ein wichtiges Argument, sagt Christoph Aebi. Aber: «Auf der anderen Seite zeigen neue Daten – zum Beispiel aus Israel –, dass eine hohe Durchimpfung der Erwachsenen die Fallzahlen auch bei Kindern und Jugendlichen massiv reduziert.» Ziel ist für die Impfkommission also primär die hohe Durchimpfung der Erwachsenen zur generellen Unterbrechung der Übertragung in der Bevölkerung.

Braucht es eine generelle Durchimpfung der Kinder, auch jener unter 12 Jahren, um im Herbst einen sicheren Schulbetrieb aufnehmen zu können?

Nein. Seit dem 11. Mai 2020 sind die Schulen in der Schweiz offen, und das hat sich laut Christoph Aebi bewährt. Auch die Massentests im Frühjahr 2021 zeigten nur sehr wenige Infektionen bei Kindern und Jugendlichen und keine Superspreader-Events.

Wo werden sich Jugendliche impfen lassen können? Reicht der Impfstoff?

Das ist kantonal geregelt. Im Kanton Bern sind die bestehenden Impfzentren dafür vorgesehen. Im Kanton Zürich will Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli in vier Impfzentren Impfungen für Jugendliche durchführen lassen. Der Kanton Zürich hat dafür vorerst 5000 Dosen Impfstoff reserviert. BAG-Direktorin Anne Lévy sagt, der Bund erwarte so viel Pfizer/Biontech-Impfstoff, dass sich bis Ende August 70 Prozent der Jugendlichen ab 12 Jahren impfen lassen könnten.

Ist der Impfablauf bei Teenagern anders als bei Erwachsenen?

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech ist in der Schweiz der einzige, der für 12- bis 15-Jährige zugelassen ist. Foto: Gustavo Amador (Keystone)

Nein. Teenager erhalten dieselbe Dosis wie die Erwachsenen, es sind zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen notwendig. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin rechnet allerdings mit einem grösseren Aufwand als bei Erwachsenen: Die Eltern sollen dabei sein können, allenfalls muss die Urteilsfähigkeit der Kinder abgeklärt werden. Wie bei den Erwachsenen ist die Impfung für Jugendliche kostenlos.

Können sich Jugendliche auch impfen lassen, wenn die Eltern dagegen sind?

Laut dem Bundesamt für Gesundheit können «alle urteilsfähigen Personen» selbst über die Impfung entscheiden. Urteilsfähigkeit ist aber keine Frage des Alters: «Damit ein Kind oder ein Jugendlicher in Bezug auf die Impfung als urteilsfähig gilt, muss dieses oder dieser die Tragweite des Eingriffs für seinen Körper abschätzen können», schreibt das BAG. Zwischen 10 und 15 Jahren könne den Kindern die Urteilsfähigkeit «nach und nach» zugestanden werden, ab 15 Jahren könne sie «vermutet werden».

Gibt es auch für Kinder und Teenager ein Covid-Zertifikat, das Auslandreisen möglich macht?

Ja. Das Covid-Zertifikat ist für getestete, genesene und geimpfte Personen unter 16 Jahren erhältlich. Es ist EU-kompatibel. Aber das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt für alle Reisen ins Ausland dringend, sich vorab über die Einreiseregelungen im Zielland zu informieren. Ein Covid-Zertifikat bietet keine Garantie für die Einreise in andere Länder. Jedes Land bestimmt seine eigenen Einreiseregelungen und hat die Hoheit, sie je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage anzupassen.

Was ist mit Kindern, die jünger sind als 12 Jahre? Kommt hier ein Impfstoff? Und wann?

Für Kinder unter 12 Jahren ist noch kein Corona-Impfstoff zugelassen. Vor 2022 ist nicht mit einer Impfung für sie zu rechnen. Foto: Getty Images

Die Zulassungsstudien laufen. Von den Resultaten ist laut dem Experten Christoph Aebi das Ob und Wann abhängig, ebenso vom weiteren Verlauf der Pandemie. Die Impfkommission rechnet für die Schweiz mit einer allfälligen Zulassung nicht vor 2022.

