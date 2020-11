Zürichs neue Verfassung – Das sind die wichtigsten Neuerungen und die umstrittenen Punkte Mehr Mitsprache für Jugendliche, virtuelle Ratssitzungen und ein «Bern-Verbot» für Stadträte: Dies sieht die revidierte Gemeindeordnung vor. Martin Huber

Mit seinen Änderungsvorschlägen zur Gemeindeordnung ist der Stadtrat zum Teil aufgelaufen. Im Bild: Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) an einer Medienkonferenz im Stadthaus Ende September. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die heutige Gemeindeordnung der Stadt Zürich gilt in manchen Punkten als veraltet – wegen inhaltlicher Mängel, sprachlichen Unklarheiten oder rechtlich überholten Bestimmungen. Deshalb will der Stadtrat sie revidieren. Im September 2019 legte er seinen Entwurf für eine zeitgemässe Verfassung der Stadt vor, die ab 2022 gelten soll. Rund ein Jahr lang brütete das Büro des Gemeinderates über dem neuen Regelwerk. Jetzt hat es laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Beratungen abgeschlossen und die Vorlage mit 62 Anträgen an den Gemeinderat überwiesen. Das sind die wichtigsten Punkte: