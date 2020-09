Filmfestival in Zürich – Das sind unsere Tipps zum Videoex Das Experimentalfilmfestival findet dieses Jahr doch noch statt. Es gibt Schräges aus Argentinien oder eine Löwin, die sich wie ein Männchen verhält. Gregor Schenker

Im Wettbewerbsfilm «Narc» fordert ein junger Mann eine Kamera heraus. Foto: Videoex

Eigentlich hätte die 22. Ausgabe des Videoex letzten Mai stattfinden sollen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Nun findet das Festival für Experimentalfilme und Videokunst doch noch statt, wenn auch mit den entsprechenden Massnahmen: Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, und die Platzzahl ist beschränkt, um die Abstände einhalten zu können. Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Tickets im Voraus zu buchen.

Argentina

Dieses Jahr ist Argentinien das Gastland, und unter anderem wird das Werk von Narcisa Hirsch präsentiert. Sie wurde 1928 in Berlin geboren und wuchs in Tirol auf, kam aber bald nach der Machtergreifung der Nazis mit ihren Eltern nach Buenos Aires. Hirsch war Mitglied der Groupo Goethe, die sich um das argentinische Goethe-Institut formierte und von der Militärdiktatur weitgehend unbehelligt blieb – das experimentelle Schaffen der Gruppe war nicht offensichtlich politisch. Die 92-jährige Hirsch macht nach wie vor Kunst.

Narcisa Hirsch zeigt in «Marabunta» (1967), wie eine riesige Frau aus Früchten allmählich verspeist wird. Foto: Videoex

Charlotte Prodger

Die britische Künstlerin (*1974) bringt in ihrem Werk queere Themen, Autobiografisches und Landschaften zusammen. So erzählt sie in «Saf05» von Episoden aus ihrem Leben, in denen sie ihre Homosexualität auslotete – und dazu sehen wir Aufnahmen von Termitenhügeln. Der Titel des Kurzfilms ist übrigens die Identifikationsnummer einer Löwin, die am Anfang zu sehen ist. Das Weibchen fiel Forschern auf, weil es männliche Verhaltensweisen an den Tag legte und sogar eine Mähne hatte.

Unterwegs in der Landschaft. Charlotte Prodgers Füsse in «Saf05». Foto: Videoex

Laure Prouvost

«Wenn das mein Museum wäre, was würde ich damit machen?», fragt sich die Französin Laure Prouvost (*1978) in ihrem Kurzfilm «If It Was». Bei dem Museum handelt es sich um das Haus der Kunst im München; es wurde 1937 von Hitler eröffnet. 2015/16 hatte Prouvost dort eine Ausstellung, und in der Multimedia-Installation lief «If It Was» als grosse Videoprojektion. Und was würde Prouvost nun mit dem Museum machen? Zum Beispiel: das Dach abnehmen und Palmen aufstellen. Und die Museumsbesucher fordert sie dazu auf, alles abzulecken.

Was kann man mit einem Museum anstellen? «If It Was» von Laure Prouvost. Foto: Videoex

Wettbewerb

Ein enger Raum, auf alle Seiten verspiegelt. Darin befinden sich ein junger Mann – und eine Kamera. Das Gerät summt leise und bedrohlich, steht wie eine riesige Spinne an seinem Platz, das Linsenauge erinnert an HAL 9000 aus «2001: A Space Odyssey». Constantin Hartenstein entwirft in «Narc» ein Fotoshooting als Horrorvision und setzt sich dabei mit Werbung und Körperbildern auseinander. Einer der interessantesten Beiträge aus dem Wettbewerbsprogramm.