Milliarden für den Klimaschutz – Zürich macht ernst: Forcierter Parkplatzabbau, überall Solarzellen Die Stadt stellt ihre Rezepte für null CO₂ vor. Laut Bericht muss sie Milliarden investieren – die Bilanz sei trotzdem positiv. Lorenzo Petrò

Die Stadt Zürich will die Fotovoltaik noch stärker fördern: Montage von Solarmodulen. Foto: Keystone (Christian Beutler)

Was Stadtrat Thomas Hauri am Donnerstagmorgen am ersten Klimaforum der Stadt Zürich präsentierte, hat es in sich: Es ist Zürichs Rezept gegen die drohende Klimakatastrophe. Das Ziel ist klar: eine klimaneutrale Stadt. Die Klimajugend fordert sie bis 2030, das Stadtparlament ebenso, die Regierung hat sich mehrmals zum Pariser Abkommen bekannt, das Klimaneutralität bis 2050 vorsieht.