Champions League live - Das Spiel der letzten Chance: Was liegt drin gegen Atalanta?

Die YB-Form

Kleine Umfrage: Wissen Sie, wann YB letztes Mal ein Spiel gewann? Natürlich, Sie sind ja eingefleischter Fan. Und für den Rest: Am 23. Oktober, 3:2 gegen Lausanne. Dazwischen: Ein 1:2 in Lugano im Schweizer Cup, ein 1:3 gegen St. Gallen in der Super League, ein 0:2 gegen Villarreal in der Champions League, ein 1:1 gegen die Grasshoppers, eine Nationalmannschaftspause und Bauarbeiten bei der SBB-Station Wankdorf. Wie YB also in Form ist? Keine Ahnung.