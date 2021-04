European Super League – Das steckt hinter der Revolution im Weltfussball 12 Grossclubs proben den Aufstand – und versprechen der Konkurrenz ein 10-Milliarden-Zückerchen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum spektakulären Plan. Thomas Schifferle , David Wiederkehr

Die neue Superliga im Visier: Cristiano Ronaldo würde sicher liebend gern auch im neuen Wettbewerb Tore schiessen. Foto: Isabella Bonotto (AFP)

Was für eine Schockwelle im europäischen Fussball an diesem Montagmorgen. In der Nacht hatte ein schwergewichtige Gruppe von zwölf Grossclubs bekannt gegeben, künftig eine eigene Liga zu betreiben: die European Super League (ESL). Mit Milliarden dotiert und als direkte Konkurrenz zur Champions League. Aber auch zu den Topligen des Kontinents. Und deshalb ist sie vor allem eines: höchst umstritten.

Zwölf Clubs sind die Gründungsmitglieder: Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid aus Spanien, Juventus, Milan und Inter Mailand aus Italien sowie Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham aus England. Eine zentrale Rolle spielen Florentino Perez von Real und Andrea Agnelli von Juventus. Und der Einfluss aus dem Land der geschlossenen Ligen ist unübersehbar: Mit Manchester United, Liverpool und Arsenal sind gleich drei Clubs in Besitz von Amerikanern vertreten.