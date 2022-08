Mamabloggerin Sabine Sommer hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Was dieser mit ihrem Mutter sein zu tun hat, erzählt sie im Gespräch.

Mamabloggerin Sabine Sommer hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Was dieser mit ihrem Mutter sein zu tun hat, erzählt sie im Gespräch.

Ist Ihr Buch Ihr drittes Kind?

Nein, im Gegenteil. Im Gegensatz zum Muttersein musste ich nicht «führen». Die Figuren haben MICH geführt. Ich musste ihnen nur zuschauen und ihre Geschichte aufschreiben. So fand ich auf unerwartete Weise das, was zu verlieren ich am meisten gefürchtet hatte, als ich schwanger war.