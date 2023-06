Sergei Medwedew Foto: PN

Sergei Medwedew (56) stammt aus Moskau und studierte dort sowie in New York Geschichte. Er unterrichtete an mehreren europäischen Universitäten und gestaltete nach seiner Rückkehr nach Russland 2004 auch Radioprogramme, unter anderem für Radio Liberty. Er schrieb mehrere Bücher über das Verhältnis Russlands zum Westen. Preisgekrönt wurde sein 2020 erschienenes Buch «The Return of the Russian Leviathan», das sehr kritisch und präzise den Untergang der russischen Kultur unter Wladimir Putin beschreibt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine lebt Medwedew im Exil in einer europäischen Hauptstadt. Zuletzt forschte er am Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) in Wien.