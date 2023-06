Da waren sie noch Freunde: Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin 2010 in St. Petersburg. Foto: AFP

Einen Tag und eine Nacht dauerte der Söldnerputsch in Russland, aber seine Wirkung wird sich erst noch entfalten. Jewgeni Prigoschins Exilierung in Weissrussland setzt nur scheinbar einen Schlusspunkt hinter das Drama um Krieg und Macht. In Wahrheit beginnt nun das eigentliche Stück, das von Niedergang und hoffentlich auch Ende Wladimir Putins handelt.