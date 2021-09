Corona-Fälle bei Kindern - Das Testchaos in den Schulen ist inakzeptabel

Tests und Masken sind besser als abermals ein Lockdown: Blick in ein Klassenzimmer. Foto: Imago Images / Action Pictures

Jetzt ist es also so weit: Weil die Spitäler voll sind, benötigt ab nächstem Monat jede und jeder ein Covid-Zertifikat, der in die Beiz oder ins Fitnessstudio will. De facto läuft das auf einen indirekten Impfzwang hinaus. Dies braucht es wohl, denn sonst stehen wir im Winter vor einem weiteren Lockdown, und alle müssen zu Hause bleiben – nicht nur diejenigen, die sich weder impfen noch testen lassen wollen.

Es gibt frustrierende Momente in der Pandemiebekämpfung. Immer dann, wenn es eigentlich mit wenig Aufwand möglich gewesen wäre, das Schlimmste zu verhindern – aber am Schluss ungleich härtere Massnahmen nötig werden. In dieser Lage befanden wir uns vor einem Jahr, als es viel zu lange dauerte, bis in den Altersheimen beim Personal die Maskenpflicht durchgesetzt wurde und bis die Schweiz flächendeckend testete. Die Folge dieses Zögerns und Trödelns war eine Tragödie.