Der Chaos-Dampfer vom Bodensee – Das Teufelsschiff Stadt Zürich ist wieder aufgetaucht Der schnelle Dampfer verursachte mehrere Unfälle auf dem Bodensee – unter anderem versenkte er die Jura. Diese Geschichte lebt nun neu auf. Hélène Arnet

Bereits drei Jahre vor der Havarie mit der Jura versenkte die Stadt Zürich das Dampfschiff Ludwig. Dabei ertranken dreizehn Menschen. Foto: Der Untergang des Dampfboots Ludwig 1861, Joh. Wirth, Öldruck. Inv. Nr. G.l.s.s. 4 © Stadtmuseum Lindau

Es herrscht dichter Nebel an diesem 12. Februar im Jahr 1864, als die Jura von Konstanz nach Romanshorn und Lindau unterwegs ist. Kapitän Martin Motz weiss, dass irgendwo in dieser trüben Suppe die Stadt Zürich in der Gegenrichtung fährt. Diese ist einer der schnellsten Raddampfer seiner Zeit. Deshalb lässt er unablässig die Schiffsglocke läuten.