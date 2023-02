Gastspiel im Schauspielhaus – Das Théâtre Vidy zeigt in Zürich vier Stücke – und uns gehen die Augen auf Fliegende Skelete und künstliche Existenzen bringt das wichtige Theater aus Lausanne nach Zürich. Auch wer Mühe mit der französischen Sprache hat, wird begeistert sein. Stefan Busz

Auch der Künstler Steven Cohen zügelt sein «Boudoir» in den Schiffbau. Foto: PD

Von Lausanne bis Zürich sinds mit dem Zug knapp zweieinhalb Stunden; das ist nicht weit, aber oft kommen die Welten gar nicht zusammen – schade eigentlich, denn ein gegenseitiger Besuch wäre doch nett, auch im Theater. Aber von Lausanne aus gesehen scheinen Berlin, Paris, Rennes, auch Bergen in Norwegen näher, denn dort gastieren oft die Stücke, die im Théâtre Vidy in Lausanne produziert werden. Und Zürich bleibt ja am liebsten in Zürich.