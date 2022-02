Möbel aus Zürich – Das Thema Nachhaltigkeit hat die Möbelbranche erreicht Ein Regal, das Wiedikon erdacht wurde und in Schwyz produziert wird, ein Stehpult aus dem Kreis 4, Pflanzenkisten aus Nänikon: Das Mobiliar der Stunde ist lokal, langlebig und simpel. Claudia Schmid Lara Blatter Ela Çelik (Fotos)

Das Regal 001 von Studio Noun wurde für dieses Foto in wenigen Minuten aufgebaut. Produziert wird es in der Schreinerei Lindauer im Kanton Schwyz. Foto: Ela Çelik

Ohne die Einführung der Homeoffice-Pflicht gäbe es den Stehtisch Paul wohl nicht: Julia, die Frau von Alexander Baumann, der den Tisch lanciert hat, wollte zu Beginn des zweiten Lockdowneinen höhenverstellbaren Tisch kaufen. Sie stand schon in der Tür, um in die Ikea zu fahren.



In diesem Moment realisierte Alexander Baumann, dass er das verhindern musste. Nichts gegen den schwedischen Möbelriesen – aber der Wirtschaftsingenieur, der mit seiner Familie im Kreis 4 wohnt, sass ja schliesslich an der Quelle.