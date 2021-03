Kolumne von Michèle Roten – Das tollste Projekt in dieser Zeit Unsere Autorin kennt die Gründe, warum Schrebergärten plötzlich nicht mehr spiessig, sondern ein Sehnsuchtsort sind. Meinung MIchèle Roten

Früher war der Schrebergarten der Inbegriff der Spiessigkeit, heute ist er der Traum eines jeden Hipsters. Wie konnte das passieren?

Simone, 48, Zahnärztin

Ich glaube, die Einstiegsdroge waren Zimmerpflanzen. Mit dem Riesentrend vor ein paar Jahren stellten sich plötzlich auch Leute etwas Grünes in die Wohnung, die vorher so gar keine Affinität zum Gärtnern gehabt hatten – und entdeckten das unglaublich befriedigende Gefühl, etwas am Leben zu erhalten. (Oder eben nicht, kann sein, dass es einigen um dieses Machtgefühl geht: «Ich bin Gott und ich sage: Du stirbst. Kein Wasser für dich. Harrharrharr!»)