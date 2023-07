Spezielle Tore in Zürich – Das Tor zum Paradies befindet sich im Niederdorf Ein Tor kann hereinlocken. Oder uns herauslassen. Und manchmal beginnt es zu strahlen. Eine Liste von besonderen Toren in der Stadt. Moira Jurt Stefan Busz

Auge auf: Im Innenhof an der Tellstrasse befindet sich das türkische Restaurant Gül. Foto: Moira Jurt

Es gibt Tore des Lebens. Tore des Glücks. Tore auch des Gefühls. Dann heisst es: «Herz, mache deine Tore weit.» Natürlich können auch Tore fallen. Hier geht es aber einfach um Tore, die sich öffnen und schliessen lassen. Das machen sie aber besonders schön.

Röntgenplatz

Dieses Tor am Röntgenplatz hat die Sonne im Herzen. Foto: Moira Jurt

Sonnentor wird es genannt. Und die Sonne scheint hier die ganze Zeit. Im März 2019 ist das Projekt Gesamterneuerung Siedlung Industrie 2 aus baulicher Sicht abgeschlossen worden. Das Tor strahlt zum Röntgenplatz aus. Er ist Treffpunkt im Quartier. Das Röntgenplatzfest und das Sommerkino finden hier statt. Die Häuser um den Platz wurden renoviert. Die Fassaden durften zum Teil nicht verändert werden.

Stadthalle

Passend zu Schweiz Tourismus: Der Tunnel. Foto: Moira Jurt

Zuerst war die Stadthalle ein Versammlungslokal, notabene das grösste der Schweiz. Dann eine Garage. Heute ist das 1906 errichtete Gebäude Hauptsitz von Schweiz Tourismus. Dorthin gelangt man durch die «Neat»-Röhre. Reminiszenzen an den Schweizer Tourismus sind also in der Stadthalle präsent.

Zum Paradies

Das Tor zum Paradies ist geschlossen. Foto: Moira Jurt

Es gibt das Haus «Zum kleinen Paradies», dort residierte zeitweise der Pfarrer des Grossmünsters. Und es gibt den grösseren Gebäudekomplex. Erstmals wird das Haus 1357 als «Sant Küng Karlen hus» aufgeführt, 1429 dann als «Zum Paradies». Wer hereinwill, muss heute nur klingeln.

Tellstrasse

Das Auge wacht: Eingang zum Innenhof zum Gül. Foto: Moira Jurt

Dieses Tor schaut uns an. Und wacht über den Innenhof zum Restaurant Gül. Hat das Auge noch eine Funktion? Wir wissen es nicht. Jedenfalls schaut es einladend drein.

