Kolumne zum Zürcher Stadtbild – Das traurige Festzelt des Städters Die oft verwaisten Zürcher Pavillons machen depressiv. Sie betonen, dass uns etwas fehlt. Die Jugend macht es besser, sie macht dort: Party! Meinung Marius Huber

So wäre es eigentlich gedacht: Der Musikpavillon im Platzspitz, hier im Juni 2018 während der Abschiedsfeier für Pfarrer Ernst Sieber. Foto: Doris Fanconi

Stadtbild Nr. 54

In der Stadt Zürich sind Pavillons fast so zahlreich wie öffentliche WC-Häuschen. Als würden sie ein menschliches Grundbedürfnis bedienen. Dabei fühlte man sich schon als Kind von Pavillons verseckelt. Man stürmt quer durch den Park, im Bann dieses Bauwerks, das Offenheit, Spass und Karussell verspricht, erklimmt die Stufen – und ist wie gelähmt. Nichts als leerer Raum. Oder hat die leere Bierflasche am Boden einen verborgenen Unterhaltungswert?

Zürichs Pavillons sind im Grossen und Ganzen ein Missverständnis. Der Begriff verweist auf ein Zelt, dessen zurückgeschlagene Planen aussehen wie die Flügel eines Schmetterlings. Auf Lateinisch heisst beides: Papilio. Aber wer sich ein fixes Partyzelt in den Garten stellt, hat noch nicht automatisch eine Party. Und eine unlustige Stadt wird dadurch nicht spontan lustiger.