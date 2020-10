Corona-Patienten im Spital – Das Triemli kommt bereits an seine Grenzen Das Zürcher Stadtspital hat die Kapazität seiner Corona-Isolationsstation kurzfristig erhöht und einzelne Patienten in andere Spitäler verlegt. Susanne Anderegg

Das Stadtspital Triemli bekommt es zuerst zu spüren, wenn die Ansteckungszahlen steigen. Seine Covid-Isolationsstation ist jetzt bereits wieder voll. Foto: Anna-Tia Buss

Am Freitag haben die Verantwortlichen im Zürcher Stadtspital Triemli kurzfristig beschlossen, die Isolationsstation für Corona-Patienten aufzustocken, von 24 auf 30 Betten. «Wir befürchteten, dass es sonst am Wochenende nicht reichen würde», sagt Andreas Zollinger, der ärztliche Direktor des Stadtspitals.

Am Sonntag war die erweiterte Station dann «gut gefüllt», aber nicht am Anschlag. «Wir kommen über die Runden», sagt Zollinger. Einzelne Patientinnen und Patienten habe man in den letzten Tagen zudem in andere Spitäler verlegt, darunter eine Intensivpatientin, die nun im Unispital gepflegt wird. Die Spitäler im Kanton Zürich stünden untereinander in engem Kontakt und würden die Versorgung der Covid-Patienten koordinieren. Damit soll ein erneuter Operationsstopp vermieden werden. Während des Lockdown durften die Spitäler nur noch dringliche Eingriffe durchführen, was ihnen hohe finanzielle Einbussen bescherte.