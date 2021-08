Dioxin-Gefahr – Das «Ultragift» lauert unbemerkt im Schweizer Boden In Lausanne musste die Stadt mehrere Stellen sperren. Jetzt zeigen Recherchen, dass die hochtoxischen Schadstoffe auch andernorts zu befürchten sind. Doch viele Kantone kontrollieren kritische Stellen nicht. Roland Gamp , Dominique Botti , Catherine Boss

Rund um Kehrichtverbrennungsanlagen erwarten Experten erhöhte Dioxin-Werte – doch Bodenanalysen gibt es kaum. Foto: Urs Jaudas

Der Bauernhof der Familie Aebi war eine bunte Oase mitten im grauen Lausanne. Kürbisse bauten die Landwirte hier an, Salat, Zwiebeln oder Blumenkohl. Die Kunden konnten sich direkt am Hofladen eindecken. Nirgends in der Stadt gab es derart gesunde Lebensmittel, dachten sie.

Doch nun soll ausgerechnet das Land des Traditionsbetriebs kontaminiert sein. Extrem giftige Dioxine haben die Behörden letzten Frühling im Boden entdeckt – wie auch an anderen Orten in Lausanne. Neun Stellen waren so stark belastet, dass die Stadt und der Kanton den Zutritt umgehend eingeschränkt haben. Absperrbänder und Schilder auf Spielplätzen, Sportanlagen oder in Parks warnen bis heute vor der Verschmutzung mit dem Ultragift, so ein Übername der Substanz.