In Rüschlikon (Bild oben) wohnte die Familie von Drogenboss Flor Bressers (links unten im Bild) etwa ein Jahr lang direkt am See. Zuvor stieg sie für einen Monat im Fünfsternhotel Dolder ab.

Fotos: Manuela Matt/Urs Jaudas/fedpol (Tagi-Collage)